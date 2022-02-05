Татьяна Тарасова высказалась о том, нужно ли делать замены перед произвольными программами

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, нужно ли делать замены в составе сборной России перед произвольными программами на олимпийском командном турнире фигуристов в Пекине.

В первый день соревнований Марк Кондратюк стал третьим, а дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов – вторыми в своих видах. Сборная России занимает второе место, у команды 26 очков. Лидируют в соревновании США (28 очков). В женском одиночном катании от России заявлена Камила Валиева.

«Для того, чтобы считать, нужно быть там и своими глазами смотреть. Когда моё мнение было нужно, я всегда была с 6 утра и до 12 ночи на катке. Нужно смотреть это. Отсюда сказать очень сложно — сколько «за», сколько «против», как выглядят, в каком состоянии находятся. Когда всё изучили, тогда решение складывается. Думаю, там есть масса умных людей, которые решат этот вопрос. А мне приятно видеть их всех», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.