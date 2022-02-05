Елизавета Туктамышева: шанс выиграть командные соревнования у России ещё есть

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о шансах россиян выиграть командный турнир на зимней Олимпиаде-2022.

В первый день соревнований Марк Кондратюк стал третьим, а дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов – вторыми в своих видах. Сборная России занимает второе место, у команды 26 очков. Лидируют в соревновании США (28 очков). В женском одиночном катании в короткую программу от России заявлена Камила Валиева.

«Шанс выиграть командные соревнования у нас ещё, конечно, есть, и он очень большой. Первый день получился очень удачным, все выступили прекрасно. Марк — просто красавчик, очень за него рада. В паре Мишина/Галлямов я вообще не сомневалась, потому что они очень стабильные. У Никиты были какие-то помехи, но мне кажется, что это не сыграет большой роли. Думаю, в произвольной программе они выйдут и прекрасно всё сделают», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.