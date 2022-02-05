Елизавета Туктамышева: я сейчас провожу тренировки, на низком старте

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к возможному участию в Олимпийских играх. Она стала запасной в команде. Туктамышева может отправиться в Пекин (Китай) в том случае, если кто-то из российских фигуристок по каким-либо причинам не сможет выступить.



«Я сейчас провожу тренировки. Ну да, на низком старте. А что ещё мне делать? Конечно же, я тренируюсь. Не знаешь, что делать — иди тренироваться», — сказала спортсменка в эфире Первого канала.



На чемпионате России Туктамышева стала лишь 7-й. В результате она не была включена в состав сборной страны на чемпионат Европы в Таллине (Эстония).

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