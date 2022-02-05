Туктамышева: Чена посмотрела два раза — это было потрясающе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатления от старта турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



«Многие так ждали начала Олимпиады, и так быстро проходят соревнования. Потом некоторые прокаты пересматривала. Чена посмотрела два раза, потому что это было потрясающе. Нэйтан — молодец. Просто молодец мальчик, мне он так нравится. Эмоции классные, очень сильные. Надеюсь, что как начали Олимпиаду, так её и продолжим, и только лучше будет», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Американец Нэйтан Чен уверенно выиграл короткую программу командного турнира, опередив ближайшего преследователя, японца Сёму Уно, на 6 баллов, а ставшего третьим россиянина Марка Кондратюка – на 16. Произвольную программу мужчины покажут завтра, 6 февраля. Кто из фигуристов выйдет на лёд, станет известно после окончания короткой программы у девушек.