Туктамышева: Чена посмотрела два раза — это было потрясающе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатления от старта турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Многие так ждали начала Олимпиады, и так быстро проходят соревнования. Потом некоторые прокаты пересматривала. Чена посмотрела два раза, потому что это было потрясающе. Нэйтан — молодец. Просто молодец мальчик, мне он так нравится. Эмоции классные, очень сильные. Надеюсь, что как начали Олимпиаду, так её и продолжим, и только лучше будет», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.
Американец Нэйтан Чен уверенно выиграл короткую программу командного турнира, опередив ближайшего преследователя, японца Сёму Уно, на 6 баллов, а ставшего третьим россиянина Марка Кондратюка – на 16. Произвольную программу мужчины покажут завтра, 6 февраля. Кто из фигуристов выйдет на лёд, станет известно после окончания короткой программы у девушек.
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