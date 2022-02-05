Медведева: чистый прокат Валиевой — и никто не соперник

Двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о командном турнире фигуристов на Играх-2022 в Пекине (Китай)



«Уверена, что у нас там есть люди, которые чётко знают, какой состав выставлять на произвольные программы. Лично я, как человек-максималист, считаю, что если мы идём на золото в командном турнире, то нужно идти с козырями, то есть самыми сильными спортсменами. Но выбирать среди трёх наших девочек — это самая сложная задача. Поэтому я не решусь говорить своё личное мнение. Главное — чисто кататься.



Может ли кто-то составить конкуренцию Валиевой в короткой программе? Не побоюсь этого слова — никто. В короткой программе я уверена, что чистый прокат Камилы — это 90 баллов. Не каждый мужчина столько наберёт. Поэтому чистый прокат Валиевой — и никто не соперник», — сказала Медведева в эфире Первого канала.