Медведева: чистый прокат Валиевой — и никто не соперник

Двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о командном турнире фигуристов на Играх-2022 в Пекине (Китай)
«Уверена, что у нас там есть люди, которые чётко знают, какой состав выставлять на произвольные программы. Лично я, как человек-максималист, считаю, что если мы идём на золото в командном турнире, то нужно идти с козырями, то есть самыми сильными спортсменами. Но выбирать среди трёх наших девочек — это самая сложная задача. Поэтому я не решусь говорить своё личное мнение. Главное — чисто кататься.
Может ли кто-то составить конкуренцию Валиевой в короткой программе? Не побоюсь этого слова — никто. В короткой программе я уверена, что чистый прокат Камилы — это 90 баллов. Не каждый мужчина столько наберёт. Поэтому чистый прокат Валиевой — и никто не соперник», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
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