Авербух оценил решение поставить Валиеву на командное первенство на Олимпиаде

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о том, что фигуристка Камила Валиева была выставлена на командное первенство на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Валиева выступит в короткой программе.



«С точки зрения вселенской справедливости хотелось бы привезти трёх олимпийских чемпионок, потому что все девчонки божественные. Мы понимаем, что любая из них выиграла бы короткую программу с чистым прокатом. Но это Олимпийские игры, есть команда, стоит задача выиграть турнир.



Всё-таки мы приехали сюда не участвовать, а выигрывать. Наверное, по такому принципу то, что Камила Валиева как лучшая фигуристка России участвует в этом турнире и катает короткую программу, — это абсолютно правильно. Сказать Камиле, что она гораздо лучше всех, и заочно отдать ей медаль в личном турнире… А что случится в личном турнире? Кто знает.



Потом она скажет: «Меня просто убрали из команды, не дали быть олимпийской чемпионкой»? Поэтому мне кажется, что федерация абсолютно правильно поступила. Первыми должны кататься первые номера», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

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