Илья Авербух высказался о необходимости замен перед произвольными программами

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался о необходимости замен в сборной России перед произвольными программами командного турнира на зимней Олимпиаде-2022.
В первый день соревнований Марк Кондратюк стал третьим, а дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов – вторыми в своих видах. Сборная России занимает второе место, у команды 26 очков. Лидируют в соревновании США (28 очков). В женском одиночном катании в короткую программу от России заявлена Камила Валиева.
«Если честно, я бы так всё и оставил на произвольные, чтобы не было никому обидно. Сильнейшая команда, лучшие, они доказали, что они лучшие. Так и должно остаться. И лучшая пара Мишина/Галлямов должна кататься, и Валиева на произвольной. В общем, все лучшие», — сказал Авербух в эфире Первого канала.
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