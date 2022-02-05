Илья Авербух: кульминация командного турнира не в женском турнире, а в мужском

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух рассказал, в каком из видов будет кульминационный момент командного турнира фигуристов на зимней Олимпиаде-2022.

«Завтра кульминационный день командного турнира, и он не в женском турнире, а в мужском. Конечно, очень важно, кто будет в этой пятёрке. Мы понимаем, что у США и Японии фантастические ребята, хотя мы не знаем, кого поставят американцы. Но в любом случае надо, чтобы Марк завтра был максимально близок к спортсмену из Америки или обыграл его. Здесь очень важно не получить ещё балла три-четыре зазора. И верим, что завтра Грузия поможет России и будет выше США», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Завтра, 6 февраля, командный турнир продолжится короткой программой женщин, в которой Россию представит Камила Валиева. Затем на лёд с произвольной программой выйдут мужчины. Состав участников будет назван только после завершения короткой программы девушек.

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