The Guardian: Валиева, Трусова и Щербакова займут весь пьедестал на Олимпиаде-2022

Сайт популярной британской газеты The Guardian безоговорочно отдаёт российским фигуристкам весь олимпийский подиум в женском одиночном катании.
«Трио российских подростков, вооруженных четверными прыжками, раздвигает границы возможного и готово свести на нет конкуренцию в женском одиночном катании, заняв весь пьедестал на зимних Олимпийских играх. Однако есть колоссальный сюрприз: более знакомая пара из 17-летней Александры Трусовой и действующей чемпионки мира Анны Щербаковой поборется только за серебряную и бронзовую медали, оставшись позади 15-летнего вундеркинда — Камилы Валиевой. Новоиспечённая чемпионка Европы в экстраординарном первом сезоне среди взрослых уже побила мировые рекорды среди женщин в короткой и произвольной программе, а также по сумме баллов», — пишет The Guardian.
- 5 февраля 2022
-
21:53
-
21:18
-
20:59
-
20:46
-
20:40
-
20:25
-
20:23
-
20:12
-
19:55
-
19:47
-
19:44
-
19:32
-
18:59
-
18:42
-
16:42
-
16:15
-
10:46
-
09:49
-
09:32
-
07:42
-
07:19
-
06:23
- 4 февраля 2022
-
21:47
-
19:47
-
19:13
-
18:15
-
17:42
-
15:51
-
15:25
-
15:06
-
14:32
-
14:29
-
14:15
-
14:15
-
13:47