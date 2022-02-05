The Guardian: Валиева, Трусова и Щербакова займут весь пьедестал на Олимпиаде-2022

Сайт популярной британской газеты The Guardian безоговорочно отдаёт российским фигуристкам весь олимпийский подиум в женском одиночном катании.

«Трио российских подростков, вооруженных четверными прыжками, раздвигает границы возможного и готово свести на нет конкуренцию в женском одиночном катании, заняв весь пьедестал на зимних Олимпийских играх. Однако есть колоссальный сюрприз: более знакомая пара из 17-летней Александры Трусовой и действующей чемпионки мира Анны Щербаковой поборется только за серебряную и бронзовую медали, оставшись позади 15-летнего вундеркинда — Камилы Валиевой. Новоиспечённая чемпионка Европы в экстраординарном первом сезоне среди взрослых уже побила мировые рекорды среди женщин в короткой и произвольной программе, а также по сумме баллов», — пишет The Guardian.