Тренер украинских фигуристов обвинила в подлости российские СМИ

Лилия Батутина, тренер украинской спортивной пары Софии Голиченко и Артема Даренского опровергла новость о том, что ее спортсмены на Олимпиаде в Пекине дали интервью журналисту российского телеканала.
«Мои спортсмены не давали никакого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме, и общался с ними на украинском языке! А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: «Общаетесь ли вы с командой ОКР?». Ребята ответили: «Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами, в связи с обострением ситуации с коронавирусом» Это все что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки…», – написала Батутина в своём «Фейсбуке».
Отметим, позже Батутина удалила свой пост.
Ранее сообщалось, что украинским спортсменам запретили общаться с россиянами во время Олимпиады-2022 в Пекине.
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