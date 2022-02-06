Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева, Хигучи и Шаботова намерены прыгнуть тройной аксель в командном турнире

Валиева, Хигучи и Шаботова намерены прыгнуть тройной аксель в командном турнире
Комментарии

Три фигуристки намерены прыгнуть тройной аксель в командном олимпийском турнире с короткой программой, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сообщается, тройной аксель намерена исполнить российская фигуристка Камила Валиева, а также японка Вакаба Хигучи и украинка Анастасия Шаботова.

Расписание второго соревновательного дня командного турнира фигуристов на Играх в Пекине включает короткие программы у женщин и произвольные у мужчин. Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.

Сборная России занимает второе место после первого дня командного турнира, у команды 26 очков. Лидируют в соревновании США (28 очков).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Тренер украинских фигуристов обвинила в подлости российские СМИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022