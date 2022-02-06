Валиева, Хигучи и Шаботова намерены прыгнуть тройной аксель в командном турнире

Три фигуристки намерены прыгнуть тройной аксель в командном олимпийском турнире с короткой программой, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сообщается, тройной аксель намерена исполнить российская фигуристка Камила Валиева, а также японка Вакаба Хигучи и украинка Анастасия Шаботова.
Расписание второго соревновательного дня командного турнира фигуристов на Играх в Пекине включает короткие программы у женщин и произвольные у мужчин. Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.
Сборная России занимает второе место после первого дня командного турнира, у команды 26 очков. Лидируют в соревновании США (28 очков).
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