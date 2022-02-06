Анастасия Шаботова: слёзы после проката не контролировала

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова расплакалась после проката короткой программы в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине и ответила на вопрос о русском языке.



«Перед интервью я спрашивала, на каком языке мне его давать. Могу говорить на украинском — это мой родной язык, я родилась в Украине. Могу и на английском. Катаюсь в Киеве, мой главный тренер Мария Олеговна Амирханова, а со Светланой Владимировной (Пановой) я иногда просто консультируюсь», — приводит слова Шаботовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



«Прекрасно стартовать на Олимпиаде. Это шанс всей жизни. Прекрасная атмосфера — мне всё понравилось. Никакого волнения не было. Просто получала удовольствие. Хотел откатать эту короткую программу для разминки перед индивидуальными соревнованиями, поэтому исполнила двойной, а не тройной аксель. Не хотелось подвести команду, хотела всё держать под контролем, поэтому была чуть зажата. Слёзы после проката не контролировала. Не хотела плакать, сам получилось. Остановилась после проката, увидела олимпийские кольца и до меня дошло, что это круто. В произвольной на четверной тулуп не пойду, а тройной аксель использую», — добавила Шаботова, разговаривавшая с российскими журналистами на русском языке.



За свой прокат украинка получила 62,49 балла.

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