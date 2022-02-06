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Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022 в Пекине, командный турнир, турнирная таблица

Турнирная таблица командных соревнований фигуристов после короткой программы у женщин
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Сборная России поднялась на первое место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после короткой программы у женщин. Камила Валиева одержала победу, получив за своё выступление 90,18 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после четырёх программ
1. Россия — 36.
2. США — 34.
3. Япония — 29.
4. Канада — 24.
5. Китай — 22.
6. Грузия — 22.
7. Италия — 20.
8. Чехия — 15.
9. Германия — 8.
10. Украина — 8.

Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Первые пять сборных выступят в произвольной программе. Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

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