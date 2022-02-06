Камила Валиева выиграла короткую программу командного турнира

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу в рамках командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине.



За свой прокат 15-летняя уроженка Казани получила 90,18 балла.



Второе место в короткой программе заняла японка Вакаба Хигути — 74,73 балла. Третьей стала выступающая за Канаду Мэдлин Шизас — 69,60 балла.

Благодаря успеху Камилы Валиевой Россия вышла на первое место в командном зачёте.

Расписание второго соревновательного дня командного турнира фигуристов на Играх в Пекине включает короткие программы у женщин и произвольные у мужчин. Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.



Дебютантка Олимпийских игр Камила Валиева является действующей чемпионкой Европы.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.