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Камила Валиева выиграла короткую программу командного турнира

Камила Валиева выиграла короткую программу командного турнира
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Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу в рамках командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине.

За свой прокат 15-летняя уроженка Казани получила 90,18 балла.

Второе место в короткой программе заняла японка Вакаба Хигути — 74,73 балла. Третьей стала выступающая за Канаду Мэдлин Шизас — 69,60 балла.

Благодаря успеху Камилы Валиевой Россия вышла на первое место в командном зачёте.

Расписание второго соревновательного дня командного турнира фигуристов на Играх в Пекине включает короткие программы у женщин и произвольные у мужчин. Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.

Дебютантка Олимпийских игр Камила Валиева является действующей чемпионкой Европы.

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