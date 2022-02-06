Марк Кондратюк выступит в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине

Чемпион Европы Марк Кондратюк представит Россию в произвольной программе командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Соревнования начнутся в 6:50 мск.
Марк выступал в короткой программе на командном турнире и занял третье место.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после четырёх программ
1. Россия — 36.
2. США — 34.
3. Япония — 29.
4. Канада — 24.
5. Китай — 22.
6. Грузия — 22.
7. Италия — 20.
8. Чехия — 15.
9. Германия — 8.
10. Украина — 8.
Первые пять сборных выступят в произвольной программе. Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.
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