Марк Кондратюк выступит в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине

Чемпион Европы Марк Кондратюк представит Россию в произвольной программе командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Соревнования начнутся в 6:50 мск.

Марк выступал в короткой программе на командном турнире и занял третье место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Турнирная таблица после четырёх программ

1. Россия — 36.

2. США — 34.

3. Япония — 29.

4. Канада — 24.

5. Китай — 22.

6. Грузия — 22.

7. Италия — 20.

8. Чехия — 15.

9. Германия — 8.

10. Украина — 8.

Первые пять сборных выступят в произвольной программе. Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.



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