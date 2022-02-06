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Камила Валиева ответила на вопрос, почему россиянки массово выполняют четверные прыжки

Камила Валиева ответила на вопрос, почему россиянки массово выполняют четверные прыжки
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Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, почему только россиянки массово выполняют четверные прыжки. Ранее американка Карен Чен сказала, что может лишь мечтать о столь сложных элементах.

«Мы тренируемся сами. Не знаю, как работают американки. Нашим девочкам этой подготовки достаточно для сложных элементов. Я особо не слежу за соперницами. По физике и здоровью у меня всё хорошо.

Сейчас много воспоминаний с Кубка Первого канала. Мне было важно, чтобы другие наши фигуристы чувствовали поддержку. Смогла поболеть только за Марка (Кондратюка) и Мориса (Квителашвили). Так вымоталась, что решила болеть за остальных дистанционно. Сильно переживала, ведь это наша команда, Морис у нас катается. Потратила много нервов. Управляешь собой, а другими не можешь Поэтому и волнуешься», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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