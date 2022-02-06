Камила Валиева ответила на вопрос, почему россиянки массово выполняют четверные прыжки

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, почему только россиянки массово выполняют четверные прыжки. Ранее американка Карен Чен сказала, что может лишь мечтать о столь сложных элементах.

«Мы тренируемся сами. Не знаю, как работают американки. Нашим девочкам этой подготовки достаточно для сложных элементов. Я особо не слежу за соперницами. По физике и здоровью у меня всё хорошо.

Сейчас много воспоминаний с Кубка Первого канала. Мне было важно, чтобы другие наши фигуристы чувствовали поддержку. Смогла поболеть только за Марка (Кондратюка) и Мориса (Квителашвили). Так вымоталась, что решила болеть за остальных дистанционно. Сильно переживала, ведь это наша команда, Морис у нас катается. Потратила много нервов. Управляешь собой, а другими не можешь Поэтому и волнуешься», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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