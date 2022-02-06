Валиева: аплодисменты американцев очень приятны

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала бурную реакцию американцев на её выступление в короткой программе на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Аплодисменты американцев очень приятны — это те же спортсмены, фигуристы. Приятно что им всё понравилось в моём прокате. И не только американцам, но и канадцам и другим спортсменам. Это вдохновляет», – передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

За свой прокат 15-летняя уроженка Казани получила 90,18 балла.



Второе место в короткой программе заняла японка Вакаба Хигути — 74,73 балла. Третьей стала выступающая за Канаду Мэдлин Шизас — 69,60 балла.

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