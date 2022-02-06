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«Спала нормально». Валиева прокомментировала ночь перед короткой программой

«Спала нормально». Валиева прокомментировала ночь перед короткой программой
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, что ей удалось нормально поспать перед короткой программой в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Спала сегодня нормально, встала в три утра, а легла в восемь вечера. Мы живём в одном блоке нашей командой. У нас отдельное здание. Пересекаемся с другими девочками каждый день на тренировках. С другими спортсменами тоже видимся. Обстановка замечательная, атмосфера просто чудесная. Хочется оставаться здесь ещё», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 15-летняя Валиева в воскресенье, 6 февраля, выиграла короткую программу в рамках командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине.

За свой прокат она получила 90,18 балла.

Второе место в короткой программе заняла японка Вакаба Хигути — 74,73 балла. Третьей стала выступающая за Канаду Мэдлин Шизас — 69,60 балла.

Благодаря успеху Камилы Валиевой Россия вышла на первое место в командном зачёте.

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