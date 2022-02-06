Камила Валиева без слов ответила на вопрос американской журналистки о своей непобедимости
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Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на вопрос американской журналистки после проката короткой программы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Репортёр из США после победы Валиевой спросила Камилу, является ли она непобедимой.
Камиле перевели вопрос, и она в ответ молча покачала головой, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Валиева выиграла короткую программу с результатом 90,18 балла. Далее на командном турнире с произвольной программой выступят мужчины. Россию представит Марк Кондратюк. Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.
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