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Марк Кондратюк выступит третьим в первой разминке

Марк Кондратюк выступит третьим в первой разминке
Марк Кондратюк
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В воскресенье, 6 февраля, в рамках командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине свои произвольные программы представят мужчины.

Представитель России Марк Кодратюк выйдет на лёд третьим в первой разминке.

А откроет соревнование Роман Садовский из Канады.

Действующий чемпион Европы Марк Кондартюк выступал в короткой программе на командном турнире и занял третье место. За своё выступление он получил 95,81 балла. Победителем короткой программы стал американец Нэйтан Чен. Второй результат показал японец Сёма Уно.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Турнирная таблица после четырёх программ
1. Россия — 36.
2. США — 34.
3. Япония — 29.
4. Канада — 24.
5. Китай — 22.
6. Грузия — 22.
7. Италия — 20.
8. Чехия — 15.
9. Германия — 8.
10. Украина — 8.

Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

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