Американка Карен Чен: горжусь тем, что боролась до конца

Американская фигуристка Карен Чен прокомментировала своё выступление в короткой программе олимпийского командного турнира.



«На тренировках здесь всё получалось отлично, я никогда так здорово не чувствовала себя на тренировках. Но если честно, сегодня утром на раскатке я была немного напряжена. Но горжусь, как боролась до конца. Да, я упала, но я пошла на риттбергер, горжусь этим. Разочарована, что не смогла его приземлить, я должна была это сделать и знаю, что могу. Если бы можно было снова выйти на лёд, знаю точно, что я бы его приземлила», — передаёт слова 22-летней представительницы США корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



По итогам короткой программы Карен Чен заняла пятое место. За свой прокат она получила 65,20 балла.



Победительницей короткой программы стала 15-летняя россиянка Камила Валиева — 90,18 балла.

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