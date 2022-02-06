Марк Кондратюк стал 2-м в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Победителем стал японец Юма Кагияма. Третий результат продемонстрировал представитель США Винсент Чжоу.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин

Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.

2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.

3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.

4. Боян Цзинь (Китай) — 155,04.

5. Роман Садовский (Канада) — 122,60.

Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

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