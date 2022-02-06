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Марк Кондратюк стал 2-м в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине

Марк Кондратюк стал 2-м в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине
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Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Победителем стал японец Юма Кагияма. Третий результат продемонстрировал представитель США Винсент Чжоу.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.
4. Боян Цзинь (Китай) — 155,04.
5. Роман Садовский (Канада) — 122,60.

Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
06 февраля 2022, воскресенье. 06:50 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
208.94
2
Марк Кондратюк
Россия
181.65
3
Винсент Чжоу
США
171.44
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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