Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделина Сотникова двумя словами отреагировала на выступление Камилы Валиевой

Аделина Сотникова двумя словами отреагировала на выступление Камилы Валиевой
Комментарии

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова двумя словами отреагировала на успешное выступление Камилы Валиевой в короткой программе на командном турнире в рамках Игр в Пекине.

В своём «инстаграме» Сотникова выложила фрагмент проката Камилы и написала: «Красотка! Браво!».

Второе место в короткой программе заняла японка Вакаба Хигути — 74,73 балла. Третьей стала выступающая за Канаду Мэдлин Шизас — 69,60 балла.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу после второго дня соревнований. Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Камила Валиева без слов ответила на вопрос американской журналистки о своей непобедимости
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022