Аделина Сотникова двумя словами отреагировала на выступление Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова двумя словами отреагировала на успешное выступление Камилы Валиевой в короткой программе на командном турнире в рамках Игр в Пекине.

В своём «инстаграме» Сотникова выложила фрагмент проката Камилы и написала: «Красотка! Браво!».

Второе место в короткой программе заняла японка Вакаба Хигути — 74,73 балла. Третьей стала выступающая за Канаду Мэдлин Шизас — 69,60 балла.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу после второго дня соревнований. Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.

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