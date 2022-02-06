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Марк Кондратюк: в конце проката я шёл пешком. Не знаю почему

Марк Кондратюк: в конце проката я шёл пешком. Не знаю почему
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Российский фигурист Марк Кондратюк оценил выступление в произвольной программе на командном турнире в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Он занял второе место.

«Если бы сразу прыгнул тройной после ойлера, то въехал бы в борт. В прыжках это была единственная ошибка, в плане катания — нет. В конце проката я шёл пешком. Не знаю почему. Может, устал, но, скорее, сознательно себя экономлю», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Победителем стал японец Юма Кагияма. Третий результат продемонстрировал представитель США Винсент Чжоу.

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