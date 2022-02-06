Марк Кондратюк: стараюсь не думать, что я чемпион Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Хлопки по льду — сама энергичная часть моей программы сегодня. За ее вторую половину точно. Стараюсь не думать, что я чемпион Европы. Такой же Марк, как и год назад, как и месяц назад. Стараюсь не загоняться», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Кондратюк вышел на лёд третьим в первой разминке. Он чисто выполнил два четверных сальхова во второй части программы. За своё выступление он получил оценку 181,65 балла.

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