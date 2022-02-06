Марк Кондратюк: стараюсь не думать, что я чемпион Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Хлопки по льду — сама энергичная часть моей программы сегодня. За ее вторую половину точно. Стараюсь не думать, что я чемпион Европы. Такой же Марк, как и год назад, как и месяц назад. Стараюсь не загоняться», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Кондратюк вышел на лёд третьим в первой разминке. Он чисто выполнил два четверных сальхова во второй части программы. За своё выступление он получил оценку 181,65 балла.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
08:16
-
08:16
-
08:15
-
08:11
-
08:09
-
08:04
-
07:59
-
07:39
-
07:38
-
07:35
-
07:21
-
07:02
-
06:53
-
06:49
-
06:46
-
06:44
-
06:44
-
06:38
-
06:17
-
06:01
-
05:57
-
05:56
-
05:47
-
05:30
-
03:38
-
02:00
-
01:29
-
00:00
- 5 февраля 2022
-
21:53
-
21:18
-
20:59
-
20:46
-
20:40
-
20:25
-
20:23