Марк Кондратюк: если бы катал Нэйтан Чен, результат был бы другим

Российский фигурист Марк Кондратюк признался, что не следил за турнирной таблицей по ходу выступлений соперников в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Он занял второе место.

«Даже не знаю, какой сейчас турнирный расклад. Знаю, что Юма меня обкатал. Он был хорош, а Винсента не видел. Если бы катал Нэйтан Чен, то результат был бы другим.

Я искренне благодарен, что мне выпала возможность кататься в командном турнире. Главное, что у меня есть шанс испытать олимпийские эмоции не два раза, как у большинства, а четыре. Это можно рассматривать как сложность, но я ощущаю как уникальную возможность. Благодарен за это. Не знаю, поможет ли мне это или усложнит задачу в личных соревнованиях. Сам в первый раз в такой ситуации», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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