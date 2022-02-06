Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк: счастлив, что я в такой прекрасной команде

Марк Кондратюк: счастлив, что я в такой прекрасной команде
Комментарии

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от своей команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Пять Олимпиад могу посетить только в качестве зрителя, Но хотел бы поговорить с вами ещё и в Милане. В первый день командного турнира сидел в боксе, сегодня тоже сидел и поддерживал Камилу. Счастлив, что я в такой прекрасной команде. Пожалуй, лучшей команде. Конечно я волнуюсь за ребят. Нервничаю, есть мандраж, Но за Камилу не особо волновался. Наверное одинаково волновался за себя и других ребят. Я же часть корабля», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кондратюк вышел на лёд третьим в первой разминке. Он чисто выполнил два четверных сальхова во второй части программы. За своё выступление он получил оценку 181,65 балла.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Марк Кондратюк: в конце проката я шёл пешком. Не знаю почему
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022