Марк Кондратюк: счастлив, что я в такой прекрасной команде

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от своей команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Пять Олимпиад могу посетить только в качестве зрителя, Но хотел бы поговорить с вами ещё и в Милане. В первый день командного турнира сидел в боксе, сегодня тоже сидел и поддерживал Камилу. Счастлив, что я в такой прекрасной команде. Пожалуй, лучшей команде. Конечно я волнуюсь за ребят. Нервничаю, есть мандраж, Но за Камилу не особо волновался. Наверное одинаково волновался за себя и других ребят. Я же часть корабля», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Кондратюк вышел на лёд третьим в первой разминке. Он чисто выполнил два четверных сальхова во второй части программы. За своё выступление он получил оценку 181,65 балла.

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