Марк Кондратюк: счастлив, что я в такой прекрасной команде

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от своей команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Пять Олимпиад могу посетить только в качестве зрителя, Но хотел бы поговорить с вами ещё и в Милане. В первый день командного турнира сидел в боксе, сегодня тоже сидел и поддерживал Камилу. Счастлив, что я в такой прекрасной команде. Пожалуй, лучшей команде. Конечно я волнуюсь за ребят. Нервничаю, есть мандраж, Но за Камилу не особо волновался. Наверное одинаково волновался за себя и других ребят. Я же часть корабля», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Кондратюк вышел на лёд третьим в первой разминке. Он чисто выполнил два четверных сальхова во второй части программы. За своё выступление он получил оценку 181,65 балла.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
09:46
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:21
-
09:03
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
08:36
-
08:31
-
08:28
-
08:26
-
08:16
-
08:16
-
08:15
-
08:11
-
08:09
-
08:04
-
07:59
-
07:39
-
07:38
-
07:35
-
07:21
-
07:02
-
06:53
-
06:49
-
06:46
-
06:44
-
06:44
-
06:38
-
06:17
-
06:01
-
05:57
-
05:56