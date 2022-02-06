«Не чувствую себя героем». Кондратюк подчеркнул, что он является частью команды

Российский фигурист Марк Кондратюк, показавший второй результат в произвольной программе в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине, заявил, что не чувствует себя героем.



«Старался не думать, что это Олимпиада. С одной стороны, нет олимпийского ощущения, но морально это проще, когда ты думаешь, что это обычный прокат. Ты более спокоен.



В жизни так сложилось, что я не был до этого на Олимпиадах, мне не с чем сравнивать Лучше уж такая Олимпиада (с ковидными ограничениями), чем никакая.



Не чувствую себя героем, чувствую частью команды. Человеком, который справился. И сделал почти максимум из того, что может на сегодняшний момент», — приводит слова Марка Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Победителем произвольной программы стал японец Юма Кагияма. Третий результат продемонстрировал представитель США Винсент Чжоу.

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