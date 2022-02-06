Никита Кацалапов поделился эмоциями от выступлений Валиевой и Кондратюка

Никита Кацалапов поделился эмоциями от выступлений российских фигуристов Марка Кондратюка в произвольной программе и Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Сегодня замечательный день, Камила откатала безупречно, она в отличной форме, мы счастливы за неё. Марк великолепным образом завершил соревновательный день, откатался великолепным образом на полную катушку, сделал все элементы чисто. Мы очень довольны», – передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная России занимает первое место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после второго дня соревнований. Камила Валиева выиграла короткую программу. Марк Кондратюк в произвольной программе стал вторым.
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