Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Никита Кацалапов поделился эмоциями от выступлений Валиевой и Кондратюка

Никита Кацалапов поделился эмоциями от выступлений Валиевой и Кондратюка
Комментарии

Никита Кацалапов поделился эмоциями от выступлений российских фигуристов Марка Кондратюка в произвольной программе и Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Сегодня замечательный день, Камила откатала безупречно, она в отличной форме, мы счастливы за неё. Марк великолепным образом завершил соревновательный день, откатался великолепным образом на полную катушку, сделал все элементы чисто. Мы очень довольны», – передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России занимает первое место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после второго дня соревнований. Камила Валиева выиграла короткую программу. Марк Кондратюк в произвольной программе стал вторым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после 2-го дня
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022