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Никита Кацалапов оценил решение США не выставлять Нэйтана Чена на произвольную программу

Никита Кацалапов оценил решение США не выставлять Нэйтана Чена на произвольную программу
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Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов назвал неожиданным решение сборной США выставить на произвольную программу командного турнира не Нэйтана Чена, а Винсента Чжоу. Американец в итоге занял третье место. Россиянин Марк Кондратюк стал вторым. Победил японец Юма Кагияма.

«Когда вышел Винсент, мы были удивлены. Но мы же не знаем стратегию американцев. Наверное, Нэйтан хочет показать какой-то божественный уровень катания и сохранить силы на личный вид. Наверное, команда знала, что делает и на что идёт», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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