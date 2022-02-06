Кацалапов: Валиева мотивирует всю сборную

Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов подчеркнул важную роль 15-летней Камилы Валиевой в национальной команде.



«Могу сказать точно: в этой хрупкой девчонке собрались все лучшие качества для фигуристки. Она мотивирует всю сборную, она замечательный человек и спортсмен, очень трудоспособная. Смотреть за её выступлениями – одно удовольствие. Она ещё и улучшает выступление от соревнования к соревнованию. У нас не только Камила [Валиева], а много молодых – Марк [Кондратюк], Саша Трусова, Анна Щербакова, много молодых спортсменов, которые могут быть величайшими фигуристами. Уже», — приводит слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в воскресенье, 6 февраля, Валиева выиграла короткую программу у женщин на проходящем на Олимпиаде в Пекине командном турнире по фигурному катанию.



В тот же день Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе среди мужчин-одичночников.

Новость по теме Камила Валиева выиграла короткую программу командного турнира

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.