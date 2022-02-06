Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кацалапов: Валиева мотивирует всю сборную

Кацалапов: Валиева мотивирует всю сборную
Комментарии

Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов подчеркнул важную роль 15-летней Камилы Валиевой в национальной команде.

«Могу сказать точно: в этой хрупкой девчонке собрались все лучшие качества для фигуристки. Она мотивирует всю сборную, она замечательный человек и спортсмен, очень трудоспособная. Смотреть за её выступлениями – одно удовольствие. Она ещё и улучшает выступление от соревнования к соревнованию. У нас не только Камила [Валиева], а много молодых – Марк [Кондратюк], Саша Трусова, Анна Щербакова, много молодых спортсменов, которые могут быть величайшими фигуристами. Уже», — приводит слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в воскресенье, 6 февраля, Валиева выиграла короткую программу у женщин на проходящем на Олимпиаде в Пекине командном турнире по фигурному катанию.

В тот же день Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе среди мужчин-одичночников.

Новость по теме
Камила Валиева выиграла короткую программу командного турнира
Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022