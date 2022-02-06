Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кацалапов — на вопрос о фигуристках: уверен, у Тутберидзе есть секрет. Камила сильнее меня

Кацалапов — на вопрос о фигуристках: уверен, у Тутберидзе есть секрет. Камила сильнее меня
Комментарии

Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов отреагировал на вопрос о сложных программах российских фигуристок.

«Вопрос, почему наши девочки так хороши надо задать Этери Тутберидзе, уверен, у неё есть какой-то секрет. Я сам удивляюсь. И при этом Камила очень сильная, точно сильнее меня. Когда смотришь на них, можно сразу сказать, что это зрелые и сильные спортсмены. Когда я смотрю, как катаются эти девчонки, возраст уходит из головы, ты наслаждаешься катанием и сложностью элементов. Они очень сильные и очень заряженные. Наверное, в них есть ещё иногда детские повадки, но на льду всё это пропадает», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после 2-го дня
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022