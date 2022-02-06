Кацалапов — на вопрос о фигуристках: уверен, у Тутберидзе есть секрет. Камила сильнее меня

Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов отреагировал на вопрос о сложных программах российских фигуристок.

«Вопрос, почему наши девочки так хороши надо задать Этери Тутберидзе, уверен, у неё есть какой-то секрет. Я сам удивляюсь. И при этом Камила очень сильная, точно сильнее меня. Когда смотришь на них, можно сразу сказать, что это зрелые и сильные спортсмены. Когда я смотрю, как катаются эти девчонки, возраст уходит из головы, ты наслаждаешься катанием и сложностью элементов. Они очень сильные и очень заряженные. Наверное, в них есть ещё иногда детские повадки, но на льду всё это пропадает», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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