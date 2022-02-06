Никита Кацалапов рассказал о совете, который он дал Марку Кондратюку на Олимпиаде

Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов ответил на вопрос о совете, который он дал партнёрам по сборной перед выступлением в командном турнире.

«Мой единственный совет за этот турнир – Марку перед короткой программой. Сказал ему кайфовать на льду на своей первой Олимпиаде, чтобы раскрылся полностью и сделал так же круто, как он делал на чемпионатах России и Европы. Считаю, у каждого есть свои тренеры, было бы неправильно лезть. У них может быть свой настрой, который я могу сбить. Надеюсь, Марку помогло. В целом ребята уверены в себе, они знают, что делают», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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