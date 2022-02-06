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«Моё уважение русскому фигуристу». Бен Стиллер оценил прокат Марка Кондратюка

«Моё уважение русскому фигуристу». Бен Стиллер оценил прокат Марка Кондратюка
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Известный американский актёр и режиссёр Бен Стиллер оценил выступление россиянина Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Россиянин выступил с программой «Иисус-Христос — суперзвезда».

«Моё уважение русскому фигуристу, который зажёг в программе «Иисус-Христос — суперзвезда», — написал Стиллер в своём «твиттере».

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.
4. Боян Цзинь (Китай) — 155,04.
5. Роман Садовский (Канада) — 122,60.

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