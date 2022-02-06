«Моё уважение русскому фигуристу». Бен Стиллер оценил прокат Марка Кондратюка

Известный американский актёр и режиссёр Бен Стиллер оценил выступление россиянина Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Россиянин выступил с программой «Иисус-Христос — суперзвезда».
«Моё уважение русскому фигуристу, который зажёг в программе «Иисус-Христос — суперзвезда», — написал Стиллер в своём «твиттере».
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.
4. Боян Цзинь (Китай) — 155,04.
5. Роман Садовский (Канада) — 122,60.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
09:46
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:21
-
09:03
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
08:36
-
08:31
-
08:28
-
08:26
-
08:16
-
08:16
-
08:15
-
08:11
-
08:09
-
08:04
-
07:59
-
07:39
-
07:38
-
07:35
-
07:21
-
07:02
-
06:53
-
06:49
-
06:46
-
06:44
-
06:44
-
06:38
-
06:17
-
06:01
-
05:57
-
05:56