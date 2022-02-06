Валиева установила новый олимпийский рекорд, улучшив достижение Загитовой

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, установила новый олимпийский рекорд.



За своё выступление 15-летняя россиянка получила 90,18 балла, что стало новым олимпийским рекордом.



Предыдущий олимпийский рекорд в короткой программе принадлежал другой россиянке Алине Загитовой. Четыре года назад на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане она получила 82,92 балла.



Камиле Валиевой также принадлежит мировой рекорд в короткой программе — 90,45 балла.



Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Турнирная таблица после второго дня:

1. Россия — 45.

2. США — 42.

3. Япония — 39.

4. Канада — 30.

5. Китай — 29.

6. Грузия — 22.

7. Италия — 20.

8. Чехия — 15.

9. Германия — 8.

10. Украина — 8.

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