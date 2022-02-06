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Валиева установила новый олимпийский рекорд, улучшив достижение Загитовой

Валиева установила новый олимпийский рекорд, улучшив достижение Загитовой
Камила Валиева
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Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, установила новый олимпийский рекорд.

За своё выступление 15-летняя россиянка получила 90,18 балла, что стало новым олимпийским рекордом.

Предыдущий олимпийский рекорд в короткой программе принадлежал другой россиянке Алине Загитовой. Четыре года назад на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане она получила 82,92 балла.

Камиле Валиевой также принадлежит мировой рекорд в короткой программе — 90,45 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после второго дня:
1. Россия — 45.
2. США — 42.
3. Япония — 39.
4. Канада — 30.
5. Китай — 29.
6. Грузия — 22.
7. Италия — 20.
8. Чехия — 15.
9. Германия — 8.
10. Украина — 8.

Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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