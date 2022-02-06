Валиева установила новый олимпийский рекорд, улучшив достижение Загитовой

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, установила новый олимпийский рекорд.
За своё выступление 15-летняя россиянка получила 90,18 балла, что стало новым олимпийским рекордом.
Предыдущий олимпийский рекорд в короткой программе принадлежал другой россиянке Алине Загитовой. Четыре года назад на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане она получила 82,92 балла.
Камиле Валиевой также принадлежит мировой рекорд в короткой программе — 90,45 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после второго дня:
1. Россия — 45.
2. США — 42.
3. Япония — 39.
4. Канада — 30.
5. Китай — 29.
6. Грузия — 22.
7. Италия — 20.
8. Чехия — 15.
9. Германия — 8.
10. Украина — 8.
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
09:46
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:21
-
09:03
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
08:36
-
08:31
-
08:28
-
08:26
-
08:16
-
08:16
-
08:15
-
08:11
-
08:09
-
08:04
-
07:59
-
07:39
-
07:38
-
07:35
-
07:21
-
07:02
-
06:53
-
06:49
-
06:46
-
06:44
-
06:44
-
06:38
-
06:17
-
06:01
-
05:57
-
05:56