Камила Валиева стала четвёртой фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева стала четвёртой спортсменкой, исполнившей тройной аксель на Олимпийских играх. Ранее сделать элемент ультра-си на главном старте четырёхлетия удавалось японкам Мидори Ито (1992) и Мао Асада (2010), а также американке Мирай Нагасу (2018). Валиева стала первой представительницей Европы в этом списке.
Напомним, Валиева дебютировала на Олимпийских играх – 2022, исполнив короткую программу в командном турнире фигуристов. Она была лучшей среди девушек, принесла России 10 очков и вывела национальную команду в лидеры после исполнения коротких программ.
Будет ли Камила катать произвольную программу в командном турнире, станет известно сегодня позднее. У россиян остались две возможности замены на три вида. При этом Никита Кацалапов сообщил, что в танцах (как ранее в мужском одиночном катании) замены не будет.
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