Капитан сборной США объяснил участие Карен Чен и Винсента Чжоу в командном турнире

Капитан сборной США в командном турнире Олимпийских игр – 2022 Эван Бейтс, выступающий в танцах на льду в паре с Мэдисон Чок, объяснил, почему исполнение короткой программы в командном турнире было доверено Карен Чен, а на произвольную вместо Нэйтана Чена вышел Винсент Чжоу.

«Винсент и Карен – дважды олимпийцы, обладатели уникального опыта, который не сравнить с другим опытом. Поэтому было принято такое решение, что выступать будут они, которое мы полностью поддержали», — передаёт слова Бейтса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Оба проката американских одиночников во второй день командного турнира получились неудачными и позволили сборной России не только выйти в лидеры, но и довести преимущество перед решающим днём соревнований до трёх очков.