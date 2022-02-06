Капитан сборной США объяснил участие Карен Чен и Винсента Чжоу в командном турнире

Капитан сборной США в командном турнире Олимпийских игр – 2022 Эван Бейтс, выступающий в танцах на льду в паре с Мэдисон Чок, объяснил, почему исполнение короткой программы в командном турнире было доверено Карен Чен, а на произвольную вместо Нэйтана Чена вышел Винсент Чжоу.
«Винсент и Карен – дважды олимпийцы, обладатели уникального опыта, который не сравнить с другим опытом. Поэтому было принято такое решение, что выступать будут они, которое мы полностью поддержали», — передаёт слова Бейтса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Оба проката американских одиночников во второй день командного турнира получились неудачными и позволили сборной России не только выйти в лидеры, но и довести преимущество перед решающим днём соревнований до трёх очков.
- 6 февраля 2022
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