Ягудин: после прокатов Валиевой и Кондратюка у США почти нет шансов в командном турнире

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление россиян во второй день командного турнира фигуристов на Играх в Пекине.

«Последнее время наши мужчины приучили нас, что следить и смотреть за ними — это достаточно нервное мероприятие. Однако Марк Кондратюк изменил эту ситуацию и уверил нас в обратном. Марк — действующий чемпион России и Европы. Он чистейшим образом исполнил короткую программу, с одной небольшой помаркой — произвольную. Марк доказал, что ему можно доверять.



Я бы сказал, что не Камила Валиева создала отрыв, а американка. Мы все понимаем, что у Камилы, да и у всех наших девушек, практически нет соперников на Олимпиаде. Задача была просто откататься чисто — что Камила и сделала. Отрыв образовался благодаря, к сожалению, неудачному прокату представительницы США в короткой программе. Она практически не оставила шансов для своей сборной, а после произвольной программы мужчин их практически нет», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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