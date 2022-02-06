Гербольдт: сегодня российские фигуристы сделали всё, чтобы выиграть командный турнир на ОИ

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, оценила выступление Камилы Валиевой и Марка Кондратюка в командном турнире Олимпийских игр – 2022.

Валиева уверенно выиграла короткую программу, а Кондратюк стал вторым в произвольной, Эти результаты вывели сборную России на первое место. Отрыв от США перед решающим днём составляет 3 балла.



«Здорово, что смогли откататься чисто, показать достойный результат и сделать запас для остальных. Мы пока лидируем с хорошим отрывом — это очень важно. Здорово, что дебютанты смогли так ярко себя проявить, справиться со своими нервами. Ну и откатались достойно и чисто. Очень важно для команды показать, что дебютанты могут кататься чисто.



Ребята сегодня сделали всё для того, чтобы в командном турнире Россия выиграла. У нас есть все шансы на золотую медаль», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.