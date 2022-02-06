Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гербольдт: сегодня российские фигуристы сделали всё, чтобы выиграть командный турнир на ОИ

Гербольдт: сегодня российские фигуристы сделали всё, чтобы выиграть командный турнир на ОИ
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, оценила выступление Камилы Валиевой и Марка Кондратюка в командном турнире Олимпийских игр – 2022.

Валиева уверенно выиграла короткую программу, а Кондратюк стал вторым в произвольной, Эти результаты вывели сборную России на первое место. Отрыв от США перед решающим днём составляет 3 балла.

«Здорово, что смогли откататься чисто, показать достойный результат и сделать запас для остальных. Мы пока лидируем с хорошим отрывом — это очень важно. Здорово, что дебютанты смогли так ярко себя проявить, справиться со своими нервами. Ну и откатались достойно и чисто. Очень важно для команды показать, что дебютанты могут кататься чисто.

Ребята сегодня сделали всё для того, чтобы в командном турнире Россия выиграла. У нас есть все шансы на золотую медаль», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

«Обалдеть». Кондратюк сенсационно обошёл американца, теперь Россия не отдаст золото США! «Обалдеть». Кондратюк сенсационно обошёл американца, теперь Россия не отдаст золото США!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022