Кондратюк, Семененко и Мозалёв узнали стартовые номера в короткой программе на ОИ-2022

Российские фигуристы получили стартовые номера в короткой программе, которую они продемонстрируют на Олимпийских играх в Пекине (Китай) 8 февраля.

Марк Кондратюк выступит под 16-м номером, Евгений Семененко — под 17-м, Андрей Мозалёв — под 20-м. Американец Нэйтан Чен выступит 28-м, японец Юдзуру Ханю — 21-м. Старт соревнований запланирован на 4:15 мск.

Кондратюк ранее выступил в короткой и произвольной программах в рамках командного турнира. В короткой программе он стал третьим, в произвольной — вторым.

Сборная России по итогам первого дня Олимпиады завоевала 2 медали — серебро и бронзу.

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