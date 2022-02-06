Бутырская: Валиева ещё раз доказала, она — абсолютный лидер мирового фигурного катания

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила выступление Камилы Валиевой и Марка Кондратюка в командном турнире Олимпийских игр – 2022.
Валиева уверенно выиграла короткую программу, а Кондратюк стал вторым в произвольной, Эти результаты вывели сборную России на первое место. Отрыв от США перед решающим днём составляет 3 балла.
«Конечно, мы ждали такого проката от Валиевой. Здорово! Это ещё раз доказывает, что Камила — абсолютный лидер мирового фигурного катания.
Марк Кондратюк — молодец! Здорово, что мальчик, который первый раз поехал на ОИ, чемпионат Европы, не дрогнул. Желаю ему так же кататься в индивидуальной гонке за медали. Давно у нас не было такого лидера. А если есть один, то остальные будут подтягиваться», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 6 февраля 2022
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