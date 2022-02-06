Хештег #МыРусскиеСНамиМарк вышел на первое место в русскоязычном «Твиттере»

Российские пользователи «Твиттера» поддержали успех Марка Кондратюка в командном турнире Олимпийских игр – 2022 в Пекине хештегом #МыРусскиеСНамиМарк, который быстро вышел на первое место в трендах русскоязычного сегмента соцсети.

Чемпион Европы и России Кондратюк практически безупречно откатал свои программы в олимпийском командном турнире. В короткой Марк занял третье место и принёс команде 8 очков, а в произвольной стал вторым – 9 очков. В итоге после второго дня командного турнира Россия лидирует, опережая команду США на 3 очка.

Завтра, 7 февраля, командный турнир завершится выступлением танцевальных дуэтов, спортивных пар и женщин в произвольных программах. У России есть две неиспользованные возможности замены на три вида. При этом Никита Кацалапов уже подтвердил своё участие в произвольном танце.