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«Зомбирование». В Госдуме прокомментировали поведение украинцев после проката Валиевой

«Зомбирование». В Госдуме прокомментировали поведение украинцев после проката Валиевой
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о поведении фигуристов сборной Украины после проката российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх – 2022.

Блестящему прокату Валиевой стоя аплодировали девять сборных-участниц. Все, кроме Украины, которая по жребию сидит рядом с российскими фигуристами.

«Камила Валиева одна из самых юных участниц Олимпийских игр и при этом одна из сильнейших фигуристок планеты. От её таланта встали все за некоторым исключением.

Большой молодец наш юный парень Марк Кондратюк. В этом сезоне он ворвался в элиту мужского одиночного катания. Ярко, красиво!

Если говорить о поведении украинцев, то здесь просто продолжается зомбирование и запугивание чиновниками спортсменов. Последнее время происходит очень много неприятных вещей: запреты фотографироваться, говорить на русском, поведение украинцев на матче по мини-футболу… Теперь добрались до фигурного катания.

Весь мир встал после проката Валиевой, а Украина — нет. Как такое возможно? Это зомбирование и политическая агитация с запугиванием и шантажом спортсменов. Это неправильно и совсем не по-олимпийски», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Приятно, что американцы аплодировали». Фурор Валиевой и Кондратюка на Олимпиаде «Приятно, что американцы аплодировали». Фурор Валиевой и Кондратюка на Олимпиаде
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