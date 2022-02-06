«Зомбирование». В Госдуме прокомментировали поведение украинцев после проката Валиевой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о поведении фигуристов сборной Украины после проката российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх – 2022.
Блестящему прокату Валиевой стоя аплодировали девять сборных-участниц. Все, кроме Украины, которая по жребию сидит рядом с российскими фигуристами.
«Камила Валиева одна из самых юных участниц Олимпийских игр и при этом одна из сильнейших фигуристок планеты. От её таланта встали все за некоторым исключением.
Большой молодец наш юный парень Марк Кондратюк. В этом сезоне он ворвался в элиту мужского одиночного катания. Ярко, красиво!
Если говорить о поведении украинцев, то здесь просто продолжается зомбирование и запугивание чиновниками спортсменов. Последнее время происходит очень много неприятных вещей: запреты фотографироваться, говорить на русском, поведение украинцев на матче по мини-футболу… Теперь добрались до фигурного катания.
Весь мир встал после проката Валиевой, а Украина — нет. Как такое возможно? Это зомбирование и политическая агитация с запугиванием и шантажом спортсменов. Это неправильно и совсем не по-олимпийски», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 6 февраля 2022
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