«Если бы Валиева упала, они бы аплодировали?» Журова — о поведении сборной Украины

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала поведение сборной Украины после проката россиянки Камилы Валиевой в командном турнире на Играх в Пекине.
Блестящему прокату Валиевой стоя аплодировали девять сборных-участниц. Все, кроме Украины, которая по жребию сидит рядом с российскими фигуристами.
«Все знали об этих указаниях украинских чиновников, поэтому мы и не должны на этот счёт удивляться. Пусть мир удивляется. Ведь это демонстрация не нам, они же демонстрируют это своё поведение всем остальным.
Спортсмены — заложники этой ситуации. Весь мир аплодирует Валиевой, спортсменке, а не стране в этой ситуации., аплодируют её феноменальному прокату. Все понимают, что это было невероятно красиво. А украинские ребята в душе, я уверена, тоже так считают, потому что они же профессионалы.Им даны указания не аплодировать, не вставать и сидеть, и они в себе гасят эту человеческую и профессиональную эмоцию, объективную оценку тому, что было.
В фигурном катании на Украине сильная команда. Спортсмену всегда нужно всё контролировать: как ты поешь, как ты выйдешь, с какой ноги встанешь, ещё каждую секунду сдерживать в себе человеческую эмоцию. Никогда не поверю, что все эти ребята не имеют этой эмоции. На автомате они бы все вскочили и аплодировали, если бы не было этого указания. Им же приходится себя сдерживать. Представляете, какая это дополнительная нагрузка? Это противостояние никому не нужно. Никто, кроме собственных болельщиков, не заметит, а в мире все посмотрят и скажут: «Слушайте, как-то странно это выглядит». Политики будут говорить: «Ну мы же пример всем подали». Почему же остальные все тогда встали? Россия же — страна-агрессор, мы вот так демонстрируем своим видом».
А если бы Валиева упала, они бы встали и аплодировали? Самое страшное, что речь идёт о спортсменах, а не о стране. Ребята стали заложниками того, что сейчас демонстрируют от имени страны», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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