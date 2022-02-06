Татьяна Тарасова: Кондратюк молодец, наш мужичок! Везёт Россию на себе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он занял второе место.



«Кондратюк просто молодец. Наш мужичок. Везёт Россию на себе. Но пока рано говорить о золоте в командных соревнованиях. Надо сделать работу до конца», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Расписание соревнований

7 февраля

4:15 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.

5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.

6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.

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