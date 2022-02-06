Тарасова: жаль Украину. У них приказ не хлопать — лишь смотреть и наслаждаться Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила поведение сборной Украины после проката россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Блестящему прокату Валиевой стоя аплодировали девять сборных-участниц. Все, кроме Украины, которая по жребию сидит рядом с российскими фигуристами.
«Валиева просто потрясающая. Бьёт рекорд за рекордом. Олимпийский рекорд побила. Поведение украинцев? Да чёрт с ними. Себя только наказали. У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им ещё остаётся? Только смотреть и наслаждаться. Мне их жаль», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
14:25
-
13:04
-
12:59
-
11:33
-
11:13
-
10:59
-
10:52
-
10:41
-
10:27
-
10:24
-
10:16
-
10:10
-
10:03
-
09:56
-
09:46
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:21
-
09:03
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
08:36
-
08:31
-
08:28
-
08:26
-
08:16
-
08:16
-
08:15
-
08:11
-
08:09
-
08:04
-
07:59
-
07:39