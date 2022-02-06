Тарасова: жаль Украину. У них приказ не хлопать — лишь смотреть и наслаждаться Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила поведение сборной Украины после проката россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Блестящему прокату Валиевой стоя аплодировали девять сборных-участниц. Все, кроме Украины, которая по жребию сидит рядом с российскими фигуристами.

«Валиева просто потрясающая. Бьёт рекорд за рекордом. Олимпийский рекорд побила. Поведение украинцев? Да чёрт с ними. Себя только наказали. У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им ещё остаётся? Только смотреть и наслаждаться. Мне их жаль», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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