Косторная — Кондратюку: султан наших сердец, жги в личном зачёте
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Чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная поздравила российского фигуриста Марка Кондратюка с успешным выступлением в командном турнире на Олимпийских играх – 2022.
В короткой программе Кондратюк занял третье место, уступив американцу Нэйтану Чену и японцу Сёме Уно, а в произвольной стал вторым после японца Юмы Кагиямы. Кондратюк принёс России 17 очков. Перед заключительным днём соревнований национальная команда лидирует, на 3 очка опережая сборную США.
«Мои поздравления, Марк Кондратюк! Султан наших сердец, жги в личном зачёте», — написала Косторная в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Соревнования мужчин на Олимпийских играх начнутся во вторник, 8 февраля, когда фигуристы покажут короткую программу. Медали будут разыграны 10 февраля.
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