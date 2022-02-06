Косторная — Кондратюку: султан наших сердец, жги в личном зачёте

Чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная поздравила российского фигуриста Марка Кондратюка с успешным выступлением в командном турнире на Олимпийских играх – 2022.

В короткой программе Кондратюк занял третье место, уступив американцу Нэйтану Чену и японцу Сёме Уно, а в произвольной стал вторым после японца Юмы Кагиямы. Кондратюк принёс России 17 очков. Перед заключительным днём соревнований национальная команда лидирует, на 3 очка опережая сборную США.

«Мои поздравления, Марк Кондратюк! Султан наших сердец, жги в личном зачёте», — написала Косторная в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Соревнования мужчин на Олимпийских играх начнутся во вторник, 8 февраля, когда фигуристы покажут короткую программу. Медали будут разыграны 10 февраля.