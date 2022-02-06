Тарасова отреагировала на состав России на произвольные программы командного турнира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила состав сборной России на произвольные программы командного турнира Олимпийских игр в Пекине. В заявке не произошло изменений по сравнению с короткими программами. На лёд выйдут Анастасия Мишина — Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина — Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание).
«Люди работают с фигуристами. Они знают, что делать, поэтому и выбирают этих спортсменов. Они отвечают за них головой и душой. Всё продумано тренерами и федерацией. Нам остаётся только болеть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 6 февраля 2022
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