Фигурное катание, Олимпиада, командный турнир, пары: по какому каналу смотреть

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжится командный турнир по фигурному катанию. Спортивные пары выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 4:15 мск.



Россию в произвольной программе представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они же выступали и в короткой программе. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на Первом канале.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Турнирная таблица после второго дня

1. Россия — 45.

2. США — 42.

3. Япония — 39.

4. Канада — 30.

5. Китай — 29.

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