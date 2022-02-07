Фигурное катание, Олимпиада, командный турнир, танцы на льду: по какому каналу смотреть

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжится командный турнир по фигурному катанию. Танцевальные пары выступят с произвольным танцем. Начало запланировано на 5:30 мск.



Россию в произвольном танце представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они же выступали и в ритм-танце. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на Первом канале.



Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Турнирная таблица после второго дня

1. Россия — 45.

2. США — 42.

3. Япония — 39.

4. Канада — 30.

5. Китай — 29.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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